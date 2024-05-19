الملك سلمان يعاني من ارتفاع بالحرارة وألم مفاصل ويجري فحوصات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح الأحد، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يعاني من ارتفاع بالحرارة وألم بالمفاصل وانه سيجري فحوصا طبية.

جاء ذلك في بيان من الدلوان الملكي ورد فيه: "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني - حفظه الله - ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعة بالصحة والعافية".

وكان العاهل السعودي قد دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي نهاية أبريل/ نيسان الماضي لإجراء فحوصات طبية روتينية، وفقا لما أعلنه الديوان الملكي حينها.

ويبلغ العاهل السعودي من العمر 89 عاما تقريبا ويُجري كل مدة فحوصات طبية حسبما يعلن الديوان الملكي.