(CNN) -- اختير علي باقري كاني، الذي قاد فريق التفاوض الإيراني في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن القضايا النووية وتبادل الأسرى، ليكون وزيراً للخارجية بالوكالة بعد موت حسين أمير عبد اللهيان.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "إثر استشهاد حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية بلادنا، وبموافقة مجلس الوزراء، تم تعيين علي باقري نائب وزير الخارجية قائماً بأعمال وزير الخارجية".

وفي سياق متصل، أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عن خمسة أيام من الحداد العام بعد سقوط طائرة هليكوبتر أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية وسبعة آخرين.

وفي رسالة نشرتها وكالات الأنباء الإيرانية الحكومية، أعرب خامنئي عن تعازيه بالوفيات وأكد أن نائب الرئيس الأول محمد مخبر يدير حاليًا السلطة التنفيذية.

وجاء في بيان المرشد الإيراني: "هو (مخبر) ملزم بالترتيب مع رؤساء السلطات التشريعية والقضائية لانتخاب رئيس جديد في غضون خمسين يوما كحد أقصى".