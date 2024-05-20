وسائل إعلام إيرانية تُعلن موت رئيسي ومرافقيه في حادثة تحطم المروحية

أبرز ما حدث في الساعات الأخيرة قبل تحطم طائرة الرئيس الإيراني.. ما الذي نعرفه عن إبراهيم رئيسي؟

(CNN) -- أكدت وكالات الأنباء الإيرانية موت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، البالغ من العمر 63 عاماً، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إثر تحطم مروحية في مقاطعة أذربيجان الشرقية الجبلية بإيران.

وذكرت قناة "Press Tv" الإيرانية الرسمية ووكالتا أنباء تسنيم ومهر شبه الرسميتين أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم.

وقالت وكالة تسنيم أن المروحية تحطمت أثناء سفرها من محافظة أذربيجان الشرقية إلى مدينة تبريز بإيران.

وينص الدستور الإيراني على أنه في حالة وفاة الرئيس، يتولى نائب الرئيس الأول، بموافقة المرشد الأعلى، صلاحيات ووظائف الرئيس.