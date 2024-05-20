مروحية الرئيس الإيراني.. هذا هو طرازها وأبرز المعلومات المتاحة عنها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في شمال البلاد، الأحد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وبينما لم يصل رجال الإنقاذ إلى الطائرة، قال متحدث باسم الحكومة إن المسؤولين أجروا اتصالات مع شخصين على متن المروحية "عدة مرات".

وقال مسؤولون إيرانيون إن الضباب الكثيف يجعل من الصعب على أطقم الإنقاذ تحديد موقع الطائرة التي تم إسقاطها في مقاطعة أذربيجان الشرقية الجبلية النائية. ومع حلول الليل في إيران، فإن البرد القارس من شأنه تعقيد الجهود.

وذكرت إرنا أن وزير خارجية البلاد حسين أمير عبد اللهيان كان من بين عدد من المسؤولين الذين كانوا على متن المروحية.

في هذه الأثناء، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية لقطات مصورة قالت إنها "الصور الأخیرة للمروحية التي تقل الرئيس الإیراني في ختام افتتاح سد "قيز قلعة سي" الحدودي المشترك مع أذربيجان اليوم.

Credit: From/ IRNA

وحسب اللقطات التي نشرتها الوكالة، وجدنا أن الطائرة المروحية إيطالية الصنع وأمريكية الطرازBell 212 UH-1N ، وهي واحدة من طائرتين من نفس الطراز ضمن القوات الجوية الإيرانية.

وسبق أن استخدام الرئيس الإيراني نفس الطائرة في مناسبات مختلفة، إحداها كانت على هامش زيارته إلى أصفهان لدى افتتاحه مشروعات في سبتمبر/أيلول 2023.

Credit: IRNA

إحدى هذه اللقطات ظهر خلالها رقم تسجيل الطائرة (6-9204)، ورقمها التسلسلي (35057)، وهي من إنتاج عام 1992، بحسب بيانات موقع Airliners، الذي يحتفظ بلقطتين للطائرة، في عامي 2011 و2014، عندما كانت تحمل نفس رقم تسجيلها مع تمويه عسكري، على ما يبدو قبل انضمامها إلى طائرات الرئاسة الإيرانية.

Credit: From/airliners.net

وBell 212 هي طائرة هليكوبتر متوسطة الحجم ذات محركين وشفرتين حلّقت للمرة الأولى في عام 1968. وتضم خمسة عشر مقعدًا، مقعد واحد للطيار وأربعة عشر راكبًا.

معلومات تقنية

امتداد الجناح: 14.64 مترًا

الطول: 17.43 مترًا

الارتفاع: 3.83 مترًا

المحرك:

تعمل بمحرك برات آند ويتني الكندي الذي يتكون من اثنين من توربينات الطاقة. في حالة تعطل أحدهما ، يمكن للقسم المتبقي توفير طاقة 900 حصان (671 كيلوواط) لمدة 30 دقيقة، أو 765 حصانًا (571 كيلوواط) بشكل مستمر، مما يمكّن 212 من الحفاظ على أداء الرحلة عند أقصى وزن.

السعة الداخلية: تبلغ 6.23 أمتار مكعبة.

الحمولة الخارجية: يمكنها حمل 2268 كيلوغرامات.