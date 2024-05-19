التلفزيون الإيراني: تعرض طائرة الرئيس "لحادث" وسط تعثر جهود الإنقاذ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرضت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية، شمالي غرب البلاد، عندما كان في طريقه إلى افتتاح سد مائي مشترك مع أذربيجان، حسبما أفادت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.

ونقلت وكالة تسنيم عن "تقارير" أن "المروحية التي تقل الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث"، وأنه "تمكن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح".

وأفاد التلفزيون الإيراني أن مروحية تقل الرئيس قامت بـ"هبوط اضطراري صعب". وأشار إلى أن ظروف الطقس السيئة تشكل تحديًا للقيام بعملية إنقاذ طارئة.

كانت المروحية جزءًا من موكب مؤلف من "3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما"، بحسب تسنيم.

وأفادت الوكالة أن المعلومات تشير إلى أن "إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني".

في هذه الأثناء، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بعقد مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" المشترك على نهر آراس الحدودي بين إيران وأذربيجان بحضور رئيسي البلدين، إبراهيم رئيسي وإلهام عليف.

وقالت الوكالة إن الرئيس الإيراني وصل صباح الأحد إلى مطار تبريز للمشاركة بمراسم التدشين.