الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا عن الحالة الصحية للملك سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الديوان الملكي السعودي، الأحد، بيانا بشأن الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث قال إنه "سيخضع لبرنامج لعلاج التهاب في الرئة".

وذكر بيان الديوان أن العاهل السعودي "استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وتبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان الديوان الملكي أعلن، صباح الأحد، في بيان، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يعاني من ارتفاع بالحرارة وألم بالمفاصل وانه سيجري فحوصا طبية.

وكان العاهل السعودي دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي نهاية إبريل/ نيسان الماضي لإجراء فحوصات طبية روتينية، وفقا لما أعلنه الديوان الملكي حينها.

ويبلغ العاهل السعودي من العمر 89 عاما تقريبا، ويُجري كل مدة فحوصات طبية حسبما يعلن الديوان الملكي.