(CNN) – أعلنت الرئاسة السورية تشخيص زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، بمرض "اللوكيميا" أو سرطان الدم على أن تخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب "شروط العزل" و"التباعد الاجتماعي"، وفقا لبيان صدر الثلاثاء.

وجاء في بيان الرئاسة السورية: "بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)".

وتابعت الرئاسة في بيانها بالقول: "ستخضع السيدة الأولى على إثره لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب".

وختمت الرئاسة السورية بيانها بالقول: "وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج... ستخوض السيدة أسماء الأسد هذه المرحلة العلاجية بكل إرادة وعزيمة وإيمان بالله".

وكانت أسماء الأسد قد أُصيبت بسرطان الثدي في عام 2018 قبل أن تُعلن شفاءها منه بعد ذلك بعام.