(CNN)-- أعربت مجموعة من خبراء القانون الدوليين، بمن فيهم المحامية في مجال حقوق الإنسان أمل كلوني والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة القاضي تيودور ميرون، عن دعم قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتقديم طلب للحصول على مذكرات اعتقال لكبار قادة إسرائيل وحركة "حماس".

وكان خان شكل لجنة لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني الذي يدعم طلبه.

وقال الخبراء، في بيان، إن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأفراد الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

ويسعى خان إلى إصدار مذكرات اعتقال لقيادات في "حماس" مثل يحيى السنوار، ومحمد ضيف، وإسماعيل هنية بسبب الهدوم الذي شنته الحركة في أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.

وكذلك يريد كريم خان إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

وانضم إلى كلوني وميرون العديد من الخبراء القانونيين المشهورين: اللورد جاستيس فولفورد، وهو قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية، والبارونة هيلينا كينيدي، مديرة معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية، وخبيري حقوق الإنسان والقانون الدولي داني فريدمان وإليزابيث ويلمشورست.

وقالوا، في البيان: "تتفق الهيئة بالإجماع مع المدعي العام على أن طلبات أوامر الاعتقال، والمواد المقدمة من المدعي العام دعما لكل طلب، تظهر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المحكمة مختصة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في طلبات أوامر القبض، وأن هذه الجرائم التي ارتكبت وأن المشتبه بهم مسؤولون عنها".