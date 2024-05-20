خلال مقابلة حصرية أجراها مع CNN، تحدث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مع مذيعة الشبكة، كريستيان أمانبور، عن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت و3 قادة من حركة حماس، يحيى السنوار، ومحمد الضيف، وإسماعيل هنية.

وعند سؤالها في مقابلة عما هي الخطوات التالية بعد سعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو والسنوار، أجابت أمانبور قائلة: "تم وضع التهم، ويجري البحث عن مذكرات الاعتقال، كما قلنا، وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل لجنة مستقلة، وكانت تلك الخطوة الأولى. تتألف اللجنة المستقلة من مجموعة من القانونيين المتميزين للغاية، وهناك محلفين يهود، وهناك بعض المحلفين المسلمين، وهناك بريطانيون، وهناك كل أنواع القانونيين المتميزين الذين لديهم خبرة عالمية لا تصدق في مجال حقوق الإنسان وفي مجال محاكمة جرائم الحرب في الماضي".

وأضافت: "أحد المحلفين الرئيسيين هو شخص أجريت معه مقابلات عدة مرات، وهو القاضي ثيودور ميرون. وهو الآن ليس مجرد أحد الناجين من المحرقة (الهولوكوست)، بل كان رئيسًا للمحكمة الجنائية الدولية، وكان ذات يوم مستشارًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية بعد فترة وجيزة من حرب عام 1967، وهي الفترة التي أصبح فيها كل الاحتلال والمستوطنات وكل ذلك يحدث".

وأشارت إلى أن "هناك أشخاص لديهم حقًا قدر كبير من الخبرة الذين جلبهم كريم خان إلى هذه العملية. الخطوة التالية هي تقديم هذا الطلب الخاص بإصدار مذكرات الاعتقال لهؤلاء الأفراد الخمسة إلى ما يسمونه لجنة قضاة المحاكمة هنا في المحكمة الجنائية الدولية، وسوف يقررون بعد ذلك، سواء كان ذلك في غضون أسابيع أو أشهر لا نعرف كم من الوقت ستستغرق هذه العملية، ما إذا كان هذا الطلب لمذكرات الاعتقال قائمًا بالفعل، ثم هناك بقية العملية".

وتابعت بالقول: "الآن، من الواضح أنه يمكنك طرح السؤال، حتى لو كانت لدينا مذكرات اعتقال، كيف يمكننا التأثير عليهم؟ ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية جهاز مستقل لإنفاذ القانون أو جهاز اعتقال. لذا فإن هذا يعد بمثابة حالة صعبة، كما فعلوا مع الرئيس بوتين، على سبيل المثال، عندما اتهموه وأتباعه بالاختطاف غير القانوني للأطفال في أوكرانيا، ولم يتمكنوا من إلقاء القبض عليه".