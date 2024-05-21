متهمون بـ"التسبب بغرق مئات المهاجرين".. بدء محاكمة 9 مصريين في اليونان

(CNN) -- بدأت محاكمة 9 مصريين، متهمين بالتسبب في غرق قارب قبالة ساحل اليونان، في حادث أدى لمقتل مئات المهاجرين أو فقدانهم، إذ كانت أولى الجلسات الثلاثاء في كالاماتا، اليونان.

واتُهم الرجال التسعة بأنهم أعضاء في منظمة إجرامية تنقل وتتسبب بوفاة مهاجرين غير شرعيين، والتسبب عمدا بغرق قارب يحمل مهاجرين، ودخول الأراضي اليونانية بشكل غير قانوني.

وكان القارب يحمل ما يصل إلى 750 لاجئًا ومهاجرًا باكستانيًا وسوريا ومصريًا وفلسطينيًا عندما انقلب في البحر الأبيض المتوسط ​​في 14 يونيو/حزيران من عام 2023، وتم إنقاذ 104 أشخاص فقط على قيد الحياة.

وقال "المركز القانوني في ليسفوس"، الذي يدافع عن الرجال، في بيان له: "تم الاستعجال بالاعتقال والتحقيق وبدء الجلسات الحالية والجلسات المقبلة، في حين أن التحقيق المتعلق بمسؤولية خفر السواحل اليوناني عن غرق السفينة توقف ولم يسفر حتى الآن عن شيء".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إن إجراءات المحكمة تثير "مخاوف بشأن المحاكمة العادلة".

وأثار تحقيق أجرته CNN العام الماضي تساؤلات حول رواية خفر السواحل اليوناني عن المأساة، إذ قال بعض الناجين لشبكة CNN إن محاولات خفر السواحل لقطر السفينة تسببت في المأساة.