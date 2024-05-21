(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن طلبات المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وما كان ينبغي تقديمها".

وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة "ستظل تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن عملها على جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا".

وأضاف أوستن، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية: "فيما يتعلق بمسألة ما إذا كنا سنواصل تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في أوكرانيا أم لا، نعم نحن نواصل هذا العمل"، وتابع أوستن أن الدعم الأمريكي لإسرائيل "لا يزال راسخا".

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن المحكمة الجنائية الدولية "قامت بعمل مهم على مر السنين لمحاسبة الأشخاص على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، وأضاف أن بلاده لا تزال تدعم المحكمة.

ولم يوضح ميلر ما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في اتخاذ إجراء ضد المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لمذكرات الاعتقال، وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: "سيكون لدينا الوقت للنظر فيها، وربما إصدار رد أكثر اكتمالا".

وردا على سؤال عما إذا كان هناك تناقض في موقف واشنطن تجاه الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا والحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن "الفرق هو اختلاف النوايا".

وأضاف: "هدف الحرب الفعلي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو قتل الشعب الأوكراني الأبرياء"، واصفا الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية بأنه "في استراتيجيته العملياتية".

وعلى النقيض من ذلك، قال كيربي إن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة كانت "مؤسفة ولكنها غير مقصودة، لأن جنود الجيش الإسرائيلي لا يستيقظون في الصباح لتنفيذ أوامر مباشرة بالذهاب لقتل المدنيين الأبرياء في غزة"، بينما أقر بأن عدد القتلى المدنيين "مرتفع للغاية".