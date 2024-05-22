(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة CNN، الثلاثاء، إن بلاده "ليست مستعدة للموافقة على الشروط التي من شأنها أن تسمح لحماس بمهاجمة إسرائيل مرة أخرى".

وأضاف نتنياهو خلال رده على سؤال من جيك تابر من CNN عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء مشاركة مصر في محادثات وقف إطلاق النار المستقبلية: "آمل أن تفهم مصر أننا لا نستطيع الاتفاق على شيء من هذا القبيل".

وجاءت تصريح نتنياهو تعليقا على المحادثات التي لم تكلل بالنجاح حول مقترح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، في إطار صفقة كان من الممكن أن تطلق سراح الرهائن الإسرائيليين وفلسطينيين من سجون إسرائيل، وتمهيد الطريق لإنهاء القتال مؤقتا في غزة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال، لشبكة CNN، إن لديه "خطة واضحة للغاية" لمستقبل غزة بعد الحرب.

وأضاف نتنياهو، خلال المقابلة، أن "هدف إسرائيل الأول هو القضاء على حركة حماس، قبل تنفيذ التجريد المستمر من السلاح في غزة، وأخيرا إعادة إعمار غزة".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إعادة التوطين في غزة لم تكن واردة على الإطلاق"، وقال: "بعض ناخبي ليسوا سعداء بذلك، لكن هذا هو موقفي".