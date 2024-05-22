نتنياهو يوضح لـCNN موقفه من "إعادة توطين" الإسرائيليين في غزة

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن لديه "خطة واضحة للغاية" لمستقبل غزة بعد الحرب.

وأضاف نتنياهو، خلال مقابلة مع جيك تابر من CNN، أن "هدف إسرائيل الأول هو القضاء على حركة حماس، قبل تنفيذ التجريد المستمر من السلاح في غزة، وأخيرا إعادة إعمار غزة".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إعادة التوطين في غزة لم تكن واردة على الإطلاق"، وقال: "بعض ناخبي ليسوا سعداء بذلك، لكن هذا هو موقفي".

يذكر أن نتنياهو قال، في تصريحات سابقة، إنه منخرط "منذ أشهر" في إيجاد حل لمن سيحكم غزة بعد الحرب، وأضاف: "لن يكون أحد على استعداد لتولي الإدارة المدنية حتى يتم القضاء على حماس"، حسب قوله.

ويؤكد أن "القضاء على حماس هو خطوة أساسية لضمان أنه في اليوم التالي للحرب لن يكون هناك أي عنصر في غزة يمكن أن يهددنا".