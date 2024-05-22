دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينة قال فيها "نحن المسيحيين نؤمن بالله الواحد"، ليجدد بذلك الجدل الذي أثاره الأسبوع الماضي بتدوينة استشهد فيها بآية قرآنية قال إنها "تعارض أن الدين عند الله الإسلام فقط".

تدوينة ساويرس جاءت ردا على تدوينة صاحب حساب Shenouda التي قال فيها: "شكرا علي ذوق حضرتك في الرد.. بس مفيش كلمة كافر في الكتاب المقدس.. من الأساس.. وعمرنا ما شوفنا اخواتنا غير المسيحيين.. كافرين ولا حتى بينا وبين نفسينا.. قلنا المسمي ده". ليرد ساويرس قائلا: "من يؤمن بالله الواحد لا يمكن ان يكون كافر وعلى عكس قناعة البعض نحن المسيحيين نؤمن بالله الواحد".

وفي تدوينة لاحقة منفصلة قال ساويرس: "خلاص مش هتكلم في الدين تاني.. ربنا خلقنا كلنا وبيحبنا كلنا و كلنا اتولدنا بدين ماخترناهوش.. فلننبذ اختلافانا ونحب بعض في الانسانية وتصبحوا علي خير وحب".

ويشار إلى أن تدوينة ساويرس السابقة كانت آخر سلسة تفاعل واسع أثاره رجل الأعمال بعد تدوينة قال فيها: "هذه السورة (في القرآن) تعارض ان الدين عند الله الاسلام فقط لقد اقر الله بان هناك ديانات اخري وكل انسان حر في عقيدته واختياره. الاساس حتى في الاسلام هو المعاملة والله اعلم"، مستشهدا بسورة "الكافرون" ويرد في آياتها: "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ* وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ*".️

وجاءت تدوينة ساويرس عن الآية القرآنية بعد تدوينة سابقة أثارت تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فيها على صاحب حساب "نبيل مش العربي" الذي كتب: "مفيش دين سماوي اسمه المسيحية إن الدين عند الله هو الإسلام"، ليرد عليه ساويرس قائلا: "شكلك ما قريتش القرآن".