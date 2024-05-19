دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بسورة من القرآن قال إنها "تعارض أن الدين عند الله هو الإسلام فقط"، الأمر الذي اثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بتدوينة لساويرس على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها: "هذه السورة تعارض ان الدين عند الله الاسلام فقط لقد اقر الله بان هناك ديانات اخري وكل انسان حر في عقيدته واختياره. الاساس حتى في الاسلام هو المعاملة والله اعلم".

واستشهد ساويرس بسورة "الكافرون" في القرآن ويرد في آياتها: "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ* وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ*".

وجاءت تدوينة ساويرس بعد تدوينة سابقة أثارت تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فيها على صاحب حساب "نبيل مش العربي" الذي كتب: "مفيش دين سماوي اسمه المسيحية إن الدين عند الله هو الإسلام"، ليرد عليه ساويرس قائلا: "شكلك ما قريتش القرآن".