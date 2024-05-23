وزير خارجية أيرلندا يبين لـCNN سبب اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن، لشبكة CNN، إن قرار أيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية جاء في أعقاب "نفاد صبر متزايد" من افتقار إسرائيل إلى الإرادة السياسية لحل الدولتين.

وأضاف مارتن لريتشارد كويست من CNN، الأربعاء: "لقد تم تقويض سلامة حل الدولتين في السنوات الأخيرة بسبب استراتيجية الحكومة الإسرائيلية، وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أعلن معارضته له".

وتابع:"نتنياهو لم يتعامل حقا مع المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، الذين يواصلون مهاجمة الفلسطينيين، وهناك نفاد صبر متزايد إزاء عدم وجود أي إرادة سياسية في إسرائيل تجاه مسار سياسي وتجاه إدراك أن حل الدولتين، في رأينا، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا في سلام جنبا إلى جنب".

وذكر: "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري فقط لمثل هذه القضية المعقدة."

ومع ذلك، أقر مارتن أنه داخل الاتحاد الأوروبي "هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الأمر، بعضها لأسباب تاريخية"، ولكنه قال: "هناك الكثير من الدول ذات التفكير المماثل داخل الاتحاد الأوروبي التي انخرطت في هذه القضية".

وإلى جانب أيرلندا، أعلنت إسبانيا والنرويج أيضا خططا للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل.