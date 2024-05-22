النرويج وإسبانيا وإيرلندا تعلن خططا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

(CNN)— أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا خططها للاعتراف رسميا بدولة فلسطين، في خطوة من المرجح أن تعطي دفعة للقضية الفلسطينية وتؤدي إلى توتر العلاقات مع إسرائيل.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، القرار في خطاب ألقاه أمام البرلمان الإسباني، الأربعاء، وأكد نظيره النرويجي جوناس جار ستور نية النرويج في مؤتمر صحفي في أوسلو.

وقال ستور في بيان للحكومة النرويجية: "قررت الحكومة النرويجية أن تعترف النرويج بفلسطين كدولة"، مضيفا أنه "في خضم الحرب، مع مقتل وجرح عشرات الآلاف، يجب علينا أن نبقي على قيد الحياة البديل الوحيد الذي يقدم حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء: دولتان، تعيشان جنبا إلى جنب، في سلام وأمن".

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس في مؤتمر صحفي في دبلن "اليوم، تعلن أيرلندا والنرويج وإسبانيا أننا نعترف بدولة فلسطين. وسيقوم كل واحد منا الآن باتخاذ أي خطوات وطنية ضرورية لتفعيل هذا القرار".

وعقّب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على هذا الإعلان قائلا إنه أمر بالاستدعاء الفوري لسفيري إسرائيل في أيرلندا والنرويج بعد قرار تلك الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال كاتس في بيان أصدرته الوزارة: "أبعث برسالة واضحة اليوم – إسرائيل لن تتراجع عن أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر.. تعتزم أيرلندا والنرويج توجيه رسالة إلى الفلسطينيين والعالم أجمع اليوم: الإرهاب يؤتي ثماره. وبعد أن نفذت منظمة حماس الإرهابية أكبر مذبحة لليهود منذ المحرقة، وبعد أن ارتكبت أفظع الجرائم الجنسية التي شهدها العالم، هذه الدول اختارت منح المكافأة لحماس وإيران والاعتراف بالدولة الفلسطينية".