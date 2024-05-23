(CNN)-- أكد وزير الدفاع المصري، محمد زكي، أن بلاده تتعامل بـ"أقصى درجات الحكمة" لدعم القضية الفلسطينية، مشددا على أن القوات المسلحة المصرية "جاهزة للتعامل مع أي تحديات"، حسب تصريحات أدلى بها وزير الدفاع في تدريب للجيش الثاني ونقلها المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الخميس.

وقال وزير الدفاع المصري: "الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين".

وتابع زكي قائلا: "الدولة المصرية تقوم بدور مهم وفعال لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ".

وأردف وزير الدفاع المصري قائلا: "الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة أمنها القومي".

وأضاف زكي: "القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها".

وتأتي هذه التطورات بعد ضغوط تتعرض لها مصر لفتح معبر رفح بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر قبل أسابيع قليلة إذ تشترط القاهرة سيطرة الفلسطينيين على الجانب الفلسطيني من المعبر لفتح الجانب الخاص بها كونها لم تعترف بـ"الاحتلال الإسرائيلي" للجانب الفلسطيني من الممر الحدودي.

وتلعب القاهرة دور الوساطة إلى جانب قطر في ملف الاتفاق المحتمل حول وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجهم حركة "حماس" في قطاع غزة.