(CNN)-- قال مصدر مصري رفيع لشبكة CNN، إن "بعض الأطراف تلعب لعبة اتهام الوسطاء ولومهم واتهامهم بالتحيز من أجل التهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة"، في رده على طلب CNN الحصول على تعليق من الحكومة المصرية بشأن ما قالته 3 مصادر مطلعة على المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، لـCNN، حول أن المخابرات المصرية غيّرت في صمت بنود مقترح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى في النهاية إلى عدم إتمام الصفقة.

وأضاف المصدر المصري الرفيع لـCNN: "تستغرب مصر محاولات بعض الأطراف الإساءة المتعمدة للجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وأصدر ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ردًا مطولًا وصف فيه القصة بأنها "مغلوطة" و"خالية من أي معلومات أو حقائق"، دون تقديم تفاصيل.

وأضاف أن "مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصري، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي"، حسبما قال رشوان في بيان.

وأضاف رشوان أن "ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، تم بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة لإدراكهم مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، خاصة وأن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة، بين إسرائيل وحركة حماس".