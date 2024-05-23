"شبعت من التعصب".. ساويرس يوضح سبب قراره بعدم "التكلم في الدين"

الشرق الأوسط
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"شبعت من التعصب".. ساويرس يوضح سبب قرارها بعدم "التكلم في الدين"
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضح رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الخميس، أن سبب إعلانه "عدم التحدث عن الأديان"، يعود إلى أنه "شبع من التعصب". 

وكان ساويرس قد كتب عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: " خلاص مش هتكلم في الدين تاني... ربنا خلقنا كلنا وبيحبنا كلنا وكلنا اتولدنا بدين ماخترناهوش.. فلننبذ اختلافانا ونحب بعض في الإنسانية". 

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ورد أحد مستخدمي "إكس"، على ساويرس قائلا: " شكلك شبعت اختلافات وردود أفعال مش لطيفة". 

وكتب رجل الأعمال المصري ردا على صاحب التعليق قائلا: "شبعت من التعصب … الله خلقنا جميعا باختلافاتنا ولو شاء ربك لوحد الأديان". 

وكان ساويرس قد دخل في نقاش ديني مع عدد من مستخدمي "إكس" بعد منشور كتب فيه: "هذه السورة تعارض ان الدين عند الله الاسلام فقط لقد اقر الله بان هناك ديانات اخري وكل انسان حر في عقيدته واختياره. الاساس حتي في الاسلام هو المعاملة والله اعلم"، حسب قوله. 

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