صورة أرشيفية عامة من أحد شوارع العاصمة المصرية، القاهرة العام 2011

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن تقديم امرأة لشكوى "تحرش" ضد سائق سيارة أجرة بعد نزول الأخير لقضاء حاجته بجانب الطريق خلال الرحلة.

وزارة الداخلية المصرية عقّبت في بيان نشرته على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قالت فيه: "كشف ملابسات ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي ’إنستغرام‘ بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر إحدى تطبيقات النقل الذكي لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته".

وتابعت الداخلية في بيانها: "بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بالقاهرة) وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة المشار إليها قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها".

وأكدت الداخلية المصرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".