(CNN)-- في مكالمة هاتفية الجمعة، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن التطورات الجارية في قطاع غزة واتفقا على تسهيل تسليم المساعدات الإنسانية والوقود إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم مؤقتا، حسبما ذكرت الرئاسة المصرية في بيان.

وأوضح بيان الرئاسة المصرية أن ذلك "حتى يتم إنشاء آلية قانونية لإعادة فتح معبر رفح الحدودي إلى غزة من الجانب الفلسطيني".

وبحسب البيان، أعرب الرئيس بايدن عن "تقديره العميق لجهود الوساطة المصرية المستمرة والدؤوبة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والهدنة".

وفي الوقت نفسه، جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن بايدن "رحب بالتزام الرئيس السيسي بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة من مصر عبر معبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم على أساس مؤقت لتوزيعها في غزة"، مضيفا أن "هذا سيساعد في إنقاذ الأرواح".

وشدد الرئيسان على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان نجاح المفاوضات وتحقيق اختراق لإنهاء المأساة الإنسانية الطويلة التي يواجهها الشعب الفلسطيني"، بحسب بيان البيت الأبيض.