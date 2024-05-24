(CNN) – أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي تحدث خلاله مع أعضاء من حكومته بشأن أوامر محكمة العدل الدولية، حسبما ذكر مكتبه الجمعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن وزير الخارجية ووزير الشؤون الاستراتيجية ووزير العدل ووزير الدفاع ورئيس مجلس الأمن القومي والمدعي العام تحدثوا مع نتنياهو.

من جانبه، رد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بالفعل على الحكم الذي صدر الجمعة. إذ قال سموتريتش في بيان إن أولئك الذين "يطلبون من دولة إسرائيل أن توقف الحرب"، يطالبون بشكل غير مباشر أن "تُقرر إسرائيل الزوال".

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي قائلا: "لن نوافق على ذلك.. إذا وضعنا أسلحتنا سيصل العدو إلى أسرة أطفالنا ونسائنا في كل أنحاء البلاد".

ورد بن غفير أيضًا على الأوامر التي صدرت من المحكمة في بيان الجمعة قائلاً: "الأمر غير المناسب الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط: احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس - حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب".

وأمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة وضمان وصول المساعدات للمحتاجين إليها في القطاع إلى جانب تقديم تقرير بعد شهر حول سير التزامها بالأوامر.