رئيس وزراء أيرلندا يعلق لـCNNعلى"توبيخ" إسرائيل لسفير بلاده

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، لشبكة ،CNN إن "الآن هو الوقت المناسب" للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد أن أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج قرارها بذلك، الأربعاء.

وأضاف هاريس، خلال حديثه لكريستيان أمانبور من CNN، الخميس: "لا يوجد وقت خاطئ أبدا لفعل الشيء الصحيح"، وذكر أنه يتوقع أن تحذو الدول الأخرى حذوها وتعترف بالدولة الفلسطينية "في الأسابيع المقبلة".

وتابع: "لقد كان الموقف المفضل لحكومتي هو الاعتراف بحل الدولتين كجزء من عملية السلام لتحقيق ذلك، ولكن للأسف، لسوء الحظ، تبدو مثل هذه التسوية السلمية الشاملة الآن، من نواح كثيرة، أبعد مما كانت عليه في أي وقت مضى".

وأضاف: "نعتقد أنه لا يمكنك القول إنك تؤيد حل الدولتين ولا تعترف بوجود الدولتين، أستطيع أن أقول هذا لشعب إسرائيل: نحن نعترف بدولة إسرائيل، ونعترف بحق دولة إسرائيل في العيش بسلام وأمن، وهذا هو حقهم. ويجب أن يكون لشعب فلسطين أيضا حق مماثل في السلام والأمن".

وأردف: "اسمحوا لي أن أقول هذا أيضا لشعب إسرائيل: الشعب الأيرلندي يعرف ما يعنيه أن يتم اختطاف هويته الوطنية من قبل منظمة إرهابية. الجيش الجمهوري الإيرلندي لم يكن أبدا الشعب الإيرلندي وحماس ليست الشعب الفلسطيني."

وردا على سؤال حول قرار إسرائيل بـ "توبيخ" السفير الأيرلندي، أجاب هاريس بأنه "لن يتسامح مع أي دولة تسيء تمثيل موقف الشعب الأيرلندي".

وقال: "لقد كنا واضحين بشكل لا لبس فيه في أننا ندين حماس، وأننا ندين أفظع المذبحة الوحشية التي شهدتها إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول ونحن ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وأضاف: "لكن أقول أيضا الجزء التالي الذي للأسف يرفض البعض قوله: إن ما يحدث في فلسطين، وما يحدث في غزة هو كارثة إنسانية، وأن الأطفال يتضورون جوعا، ويُحرمون من الطعام، وهناك أطفالا يعانون من الجوع، سيذهبون للنوم في غزة الليلة وهم غير متأكدين مما إذا كانوا سيستيقظون في الصباح، وهذا الوضع غير قابل للاستمرار".

وردا على سؤال حول قرار المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بطلب إصدار مذكرات اعتقال لقادة من "حماس" وإسرائيل، قال هاريس إنه يكن "احتراما كبيرا لعمل المحكمة الجنائية الدولية وفي الواقع لعمل هياكل المحكمة الدولية، وأعتقد أنها تخدم غرضًا مهمًا للغاية، وأنا، كسياسي، كرئيس للوزراء، لا أرغب في المساس باستقلالية هذا العمل".