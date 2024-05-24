أرقام قد تفاجئك.. خريطة بأسماء الدول التي "تعترف بالدولة الفلسطينية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN) أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج عن خطط للاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل، في خطوة من المرجح أن تعزز القضية الفلسطينية العالمية، ولكنها تزيد من توتر العلاقات بين أوروبا وإسرائيل.

وتقول الدول الأوروبية الثلاث إن قرارها التاريخي هو أفضل وسيلة لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، لكنه أثار إدانة سريعة من إسرائيل، حيث أمر وزير خارجيتها بالاستدعاء الفوري لسفرائها من تلك الدول.

ووفقا لوزارة الخارجية الفلسطينية فإن معظم دول العالم تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية. وقد أعلنت أكثر من 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترافها رسميا. لكن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة هي من بينها.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول التي أعلنت الاعتراف بدولة فلسطين خلال العقود الماضية.