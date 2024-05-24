دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى يواجه صعوبة في ارتداء سماعة الأذن الخاصة بالترجمة الفورية.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول قيام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بشرح طريقة ارتداء السماعة للعاهل البحريني الذي التقى بوتين في موسكو خلال زيارة يقوم بها لروسيا.

وألقى نشطاء الضوء على أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيه زعماء أو قادة وفود صعوبات بارتداء سماعة الترجمة مستشهدين بمقاطع فيديو لبوتين مع عدد من القادة منهم زعيم جنوب السودان، سيلفا كير بلقاء جمعهما في موسكو العام 2023.

وتداول نشطاء كذلك كلمة العاهل البحريني لبوتين حول إيران خلال اللقاء والتي قال فيها: "إيران مع البحرين ان يحلّون مشاكلهم وما في مشاكل في الواقع، أبد ما في مشاكل تذكر، لله الحمد ليس هناك سبب يدعو للتأجيل، وأهل البحرين يحبون إيران وتاريخ مع إيران ويحبون الزيارات لإيران وهكذا.."