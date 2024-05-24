(CNN) -- أعربت حكومة جنوب إفريقيا عن تأييدها للأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الجمعة، لإسرائيل "بالوقف الفوري" لهجومها العسكري في رفح.

وجنوب أفريقيا هي الدولة التي رفعت قضية "الإبادة الجماعية" إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وقدمت جنوب إفريقيا طلبًا عاجلًا في 10 مايو/أيار لتدابير إضافية ضد إسرائيل، متهمة إياها باستخدام أوامر الإخلاء القسري في مدينة رفح جنوب غزة لـ"التهديد بدلاً من حماية حياة المدنيين". وكان الطلب جزءا من قضية أكبر رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل واتهمتها فيها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال الصراع المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، زين دانغور، في بيان مصور: "هذا الأمر يُعتبر رائدا لأنها المرة الأولى التي يّطلب فيها صراحة من إسرائيل وقف العمل العسكري في أي منطقة من غزة، وهذه المرة على وجه التحديد في رفح".

وأضاف دانغور: "بينما لا يمكن للمحكمة قانونيا أن تستخدم مصطلح وقف إطلاق النار... هذا في الواقع يدعو إلى وقف إطلاق النار. إنه يأمر الطرف الرئيسي في هذا النزاع بإنهاء عمله العدواني ضد الشعب الفلسطيني".

ووفقاً لدانغور، ستتوجه جوهانسبرج إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتأكد من تنفيذ الامر، بما في ذلك السماح بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف: "هذا الأمر، مثل الآخرين، ملزم، وهو ملزم وعلى إسرائيل أن تلتزم به".