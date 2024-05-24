محكمة العدل الدولية تأمر بوقف العمليات الإسرائيلية في رفح فورا

(CNN)-- أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية: "يجب على إسرائيل أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح قد يلحق بالسكان الفلسطينيين في غزة ويؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".

وأعلن سلام تصويت المحكمة لصالح إصدار أمر بفتح معبر رفح وضمان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن عدد من القرارات الأخرى التي صوتت عليها المحكمة.

وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير بعد شهر حول التزامها بتنفيذ أوامر "العدل الدولية"، وفقا للقاضي سلام.

وعقدت المحكمة جلسة عامة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت الشرقي في قصر السلام في لاهاي، حيث قرأ القاضي نواف سلام، أمر المحكمة.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس محكمة العدل الدولية قوله: "جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب".

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل باستخدام أوامر الإخلاء القسري في المدينة "لتعريض حياة المدنيين للخطر بدلا من حمايتهم".

وقدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا في 10 مايو/أيار الجاري إلى محكمة العدل الدولية، لاتخاذ إجراءات إضافية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد ردت على اتهامات جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة.