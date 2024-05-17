"سجال" بين إسرائيل وجنوب إفريقيا بشأن تهمة "الإبادة الجماعية" في غزة

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(CNN)-- ردت إسرائيل على اتهامات جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

واتهم فريق جنوب إفريقيا القانوني إسرائيل باستخدام أوامر الإخلاء القسري في مدينة رفح "لتعريض حياة المدنيين للخطر بدلا من حمايتها"، وطالب بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، قائلا إن "الإبادة الجماعية الإسرائيلية وصلت إلى مرحلة جديدة ومروعة".

وفي المقابل، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، جنوب إفريقيا بالعمل "كذراع قانوني لمنظمة حماس الإرهابية في جهودها لتقويض التزامات إسرائيل بحماية مواطنيها".

وأضاف أن اتهامات جنوب إفريقيا "مشوهة أخلاقيا وواقعيا، وتعتبر إساءة استخدام لاتفاقية منع الإبادة الجماعية ومحكمة العدل الدولية".

ودعا محكمة العدل الدولية إلى "رفض الاستئناف الذي تقدمت به جنوب إفريقيا ووضع حد لإساءة استخدام المحكمة".