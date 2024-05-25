ماذا قال بايدن عن اتصاله بالسيسي بشأن غزة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنه تحدث هاتفيا مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي بشأن الوضع في غزة.

وقال بايدن، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "تحدثت مع الرئيس المصري السيسي بشأن جهودنا المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة".

وأضاف: "أنا أقدر التزامه بالسماح بتدفق مساعدات الأمم المتحدة من مصر عبر معبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم".

كان البيت الأبيض أصدر بيان بشأن الاتصال بين بايدن والسيسي جاء فيه أن بايدن "رحب بالتزام الرئيس السيسي بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة من مصر عبر معبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم على أساس مؤقت لتوزيعها في غزة"، مضيفا أن "هذا سيساعد في إنقاذ الأرواح".

وشدد الرئيسان على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان نجاح المفاوضات وتحقيق اختراق لإنهاء المأساة الإنسانية الطويلة التي يواجهها الشعب الفلسطيني"، بحسب بيان البيت الأبيض.

ومن جانبها، قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيس المصري ناقش مع نظيره الأمريكي "التطورات الجارية في قطاع غزة واتفقا على تسهيل تسليم المساعدات الإنسانية والوقود إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم مؤقتا حتى يتم إنشاء آلية قانونية لإعادة فتح معبر رفح الحدودي إلى غزة من الجانب الفلسطيني".

وبحسب البيان المصري، أعرب بايدن عن "تقديره العميق لجهود الوساطة المصرية المستمرة والدؤوبة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والهدنة".