لبنان.. الإعلان عن وفاة والدة حسن نصرالله وهذا موعد الجنازة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن حزب الله اللبناني، السبت، وفاة والدة الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، حسبما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء نقلا عن بيان للحزب.

وقال حزب الله في بيانه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الحاجة الفاضلة أم حسن والدة سماحة ‏الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله".

وأضاف البيان: "يُحدد موعد ومكان الدفن والتشييع ومراسم تقبّل التعازي في وقت لاحق".‏

وذكرت قناة "المنار" التابعة لحزب الله عبر موقعها على الإنترنت، السبت، أن "الموت غيب السيدة نهدية صفي الدين، والدة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله".

وأضافت "المنار" في بيانها: "بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره، ننعى إليكم وفاة المرحومة الحاجة أم حسن نصرالله، حرم عبد الكريم نصرالله".

وأوضحت القناة أن أبناءها هم: "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، السيد حسين، السيد جعفر، السيد محمد".

وبحسب القناة: "ستُوارى الراحلة الثرى في جبانة روضة الشهيدين، الأحد 26 مايو/ أيار 2024، الساعة الثانية بعد الظهر. وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية الإمام الصدر/روضة الشهيدين".

وكانت وسائل إعلام لبنانية ومنها قناة LBCI Lebanon News، أعلنت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "وفاة والدة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله".