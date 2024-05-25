لبنان.. الإعلان عن وفاة والدة حسن نصرالله وهذا موعد الجنازة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن حزب الله اللبناني، السبت، وفاة والدة الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، حسبما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء نقلا عن بيان للحزب.
وقال حزب الله في بيانه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الحاجة الفاضلة أم حسن والدة سماحة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله".
وأضاف البيان: "يُحدد موعد ومكان الدفن والتشييع ومراسم تقبّل التعازي في وقت لاحق".
وذكرت قناة "المنار" التابعة لحزب الله عبر موقعها على الإنترنت، السبت، أن "الموت غيب السيدة نهدية صفي الدين، والدة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله".
وأضافت "المنار" في بيانها: "بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره، ننعى إليكم وفاة المرحومة الحاجة أم حسن نصرالله، حرم عبد الكريم نصرالله".
وأوضحت القناة أن أبناءها هم: "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، السيد حسين، السيد جعفر، السيد محمد".
وبحسب القناة: "ستُوارى الراحلة الثرى في جبانة روضة الشهيدين، الأحد 26 مايو/ أيار 2024، الساعة الثانية بعد الظهر. وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية الإمام الصدر/روضة الشهيدين".
وكانت وسائل إعلام لبنانية ومنها قناة LBCI Lebanon News، أعلنت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "وفاة والدة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله".