حسن نصرالله يُعلق على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق ورد طهران

(CNN) – أشار الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إلى أن الرد الإيراني المتوقع على الغارة التي استهدفت قنصليتها في العاصمة السورية، دمشق، سيُعلن بداية "مرحلة جديدة" في الشرق الأوسط، حسبما قال في كلمة متلفزة الجمعة.

وقتلت الغارة الجوية الاثنين قائدًا بارزًا في الحرس الثوري الإيراني وعددًا من كبار الضباط الإيرانيين الآخرين، واتهمت إيران وسوريا إسرائيل بالهجوم، في حين رفضت إسرائيل التعليق لكنها وصفت القنصلية الإيرانية بأنها مركز قيادة للحرس الثوري الإيراني في دمشق.

ووصف نصرالله الغارة على القنصلية الإيرانية بانه "مفصل لها ما قبلها وما بعدها" في الصراع المستمر في غزة.

وجاءت تصريحات نصرالله في "يوم القدس"، وهي مناسبة سنوية ترعاها إيران تضامنا مع الفلسطينيين في القدس.

وفي الخطاب، بدا أن نصر الله يزيل التكهنات بأن مجموعته المسلحة ستشارك في رد إيراني محتمل على هجوم القنصلية، لكنه قال إن قواته "مستعدة لحرب شاملة" مع إسرائيل.

وقال نصرالله: "إن العدو سيندم في حال شن هجوم على لبنان"، وأضاف أن حزبه لم يستخدم أسلحته المهمة في الصراع الدائر بعد.