دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، السبت، القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم 352 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف حرس الحدود السعودي أنه "جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص"، طبقا لما ذكرت وكالة "واس".

كما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، السبت، أنها "قبضت على مواطن بمنطقة حائل لترويجه (9.7) كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة"، بحسب الوكالة السعودية.

وأضافت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية في بيان آخر، السبت، أنها "ألقت القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود ووافدة بتأشيرة زيارة من الجنسية الإثيوبية بمحافظة جدة لترويجهم 27 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

من جانبه، أعلن الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الجمعة، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض "ألقت القبض على مواطن لسرقته مركبتين تم استرداهما".

وأضاف الأمن العام السعودي أن الشخص المقبوض عليه "ارتكب جرائم جنائية تمثلت في كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن السعودي صورة المواطن بعد اعتقاله وأرفقها بمنشوره على منصة "إكس".