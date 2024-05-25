السعودية.. مقيم من جنسية عربية يبتز ويهدد فتاة والداخلية ترد

صورة أرشيفية تعبيرية من أحد الشوارع بالعاصمة السعودية الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّبت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، قيام مقيم من الجنسية السورية بابتزاز وتهديد فتاة في منطقة القصيم مؤكدة إلقاء القبض عليه.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية في تدوينة على صفحتها بمنصة سناب شات مقاطع "مموهة" من الرسائل النصية المبادلة بين المقيم السوري والفتاة التي لم تحدد هويتها أو جنسيتها.

وكذلك نشرت الداخلية السعودية صورة للمقيم السوري (ظهره) بعد إلقاء القبض عليه دون تقديم تفاصيل إضافية عن هويته.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "قبضت شرطة منطقة القصيم على مقيم من الجنسية السورية لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بابتزاز فتاة وتهديدها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة الامة".