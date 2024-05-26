أبو عبيدة يثير تفاعلا بادعاء "أسر" جنود في غزة.. والجيش الإسرائيلي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسجيل ادعى فيه اسر عدد من الجنود في مخيم جباليا بقطاع غزة.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية بيان أبو عبيدة، إذ نقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية على لسانه أن مقاتلي الحركة "استدرجوا قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا للاجئين ونصبوا لهم كميناً داخل النفق وعند مدخله وتمكنوا من التصدي لعناصر تلك القوة من مسافة قريبة ومن ثم هاجموها بالمتفجرات واصابوا الجندي بصورة مباشرة، ثم تراجع مقاتلونا (عناصر حماس) بعد تفجير النفق الذي كانوا يستخدمونه بعد العملية واسقاط جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح وأسرى، وتمت السيطرة على معداتهم العسكرية".

من جهته رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: " نوضح انه لا يوجد حادث لاختطاف جندي".

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أنه "تم العثور في جباليا على جثامين سبع إسرائيليين قُتلوا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر واختطفتهم حركة حماس إلى قطاع غزة. وقد أعيدت الجثامين السبعة إلى إسرائيل قبل نحو أسبوع".