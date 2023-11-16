الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة يثير تفاعلا بسبب لون شماغه وأصله

ساندرز لـCNN: لا أعرف كيف يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس.. وهذا ما قاله عن دول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الناطق المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، جدالا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صوره خلال خطاباته مرتديا الشماغ الأحمر وليس الكوفية الفلسطينية التي تتميز بلونها الأبيض والأسود.

وذهب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى القول بأن الشماغ الأحمر يرمز للباس التقليدي السعودي ليخالفهم آخرون حول أصل الشماغ ولونه وسط تكهنات عن سبب اخيار أبوعبيدة لون الشماغ الأحمر.

ويذكر أن الشماغ أو الكوفية هو غطاء للرأس له العديد من المسميات بحسب المنطقة من شبه الجزيرة العربية وصولا إلى الأردن وسوريا والعراق، ومع احتفاظه باللونين الأحمر والأبيض إلا أن تصاميمه تختلف أيضا بحسب المنطقة ويلبس الشماغ بطريقه اللثام أو يرد من جانبيه أو أحد جوانبه على العقال ويترك الآخر على الكتف.

ويشار إلى أن التفاعل على لون شماغ الناطق باسم كتائب القسام يأتي في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الإسرائيلية في غزة بأعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ليتجاوز عدد القتلى في القطاع الـ11 ألفا وفقا لآخر الأرقام التي أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء: