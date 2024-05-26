داخلية قطر تنشر فيديو كمين ضبط مروج مخدرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية القطرية، الأحد، مقطع فيديو لكمين ضبط أحد مروجي المخدرات في الدولة.

الفيديو نشرته وزارة الداخلية القطرية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) حيث تظهر عملية الإيقاع بالمروج وتصويره وهو يقوم ببيع المواد المخدرة للمشتري ومن ثم ملاحقته وإلقاء القبض عليه.

وقالت الداخلية في بيان: "تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي ’لخويا‘ من القبض على أحد المروجين بعد قيامه بعملية بيع للمواد المخدرة.. تؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل المحافظة على النظام والأمن العام، وذلك من خلال تسخير كافة إمكانياتها لضبط وإيقاف كافة المخالفين".