السعودية.. إغلاق منشأة بعد رصد حالات اشتباه بتسمم غذائي

الشرق الأوسط
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السعودية.. إغلاق منشأة بعد رصد حالات اشتباه بتسمم غذائي
صورة نشرتها أمانة حفر الباطن من جولات سابقة لفرق الرقابة الغذائية Credit: @HafrbatinAmana

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السطات السعودية، السبت، إغلاق أحد المنشآت التجارية في منطقة حفر الباطن بعد رصد حالا اشتباه بتسمم غذائي.

وقالت أمانة حفر الباطن في بيان نشرته على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا): "رصدت أمانة حفر الباطن اليوم السبت 17 ذو القعدة 1445هـ الموافق 25 مايو 2024م بالتعاون مع الجهات المختصة حالات اشتباه تسمم غذائي، ويشتبه في أن يكون مصدرها أحد المنشآت التجارية".

وتابعت: "وعليه اتخذت الفرق الميدانية للرقابة الصحية ومختبر الأغذية بأمانة حفر الباطن، التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحة لمثل هذه الحالات الطارئة، من سحب للعينات للتأكد من الأسباب وإغلاق المنشأة احترازيا لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.."

وأضافت: "وما زالت الأمانة تعمل بكافة أجهزتها الرقابية لاستمرار الجولات الرقابية وفق أعلى المعايير للحفاظ على السلامة العامة".

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