(CNN) -- أثار رجل الدين العراقي الشيعي، مقتدى الصدر، ردود فعل واسعة واستهجانا من قبل بعض المستخدمين على منصة "إكس"، تويتر سابقا، وذلك بسبب بيان جاءت فيه جملة "لا ندخل بيت الله إلا من باب علي".

وكان الصدر قد نشر بيانا في 25 مايو/أيار، دعا فيه الحجاج إلى التقوى وحمل البيان العديد من التوصيات المتعلقة بالدين، وتضمن أيضا رسائل تتعلق بالصراع الدائر في قطاع غزة.

وقال زعيم التيار الصدري: "إن من شاء أن يأتي بيت الله من بابه فعليه بالتقوى أولا وبالتفقه بأحكام الحج ثانيا وبالالتزام بالأخلاق الإسلامية ثالثا وبنصرة المظلومين وعدم التغافل عن المصالح العامة رابعا".

ثم تابع الصدر، في جملة أثارت جدلا: "بل ونحن الإمامية الإثنا عشرية لا ندخل بيت الله إلا من باب علي عليه السلام التي أبقاها رسولنا محمد سيد الكونين مفتوحة دون غيرها من الأبواب. فباب علي الذي وُلد في جوف الكعبة هي باب بيت الله بعد باب التوحيد الأكمل إذ البيت رمز التوحيد الأول"، حسب قوله.

وأثار هذا البيان ردود فعل عدة وسط تحذيرات، ودعا البعض السلطات السعودية إلى توخي الحذر خلال موسم الحج في حين وصف آخرون بيان الصدر بـ"السافر"، مشيرين إلى ضرورة احترام سيادة المملكة.