هذا ما قاله أطفال غزة دعمًا لطلاب الجامعات الأمريكية المتضامنين معهم

احتجاجات مستمرة لليوم الثامن.. الحركة المؤيدة للفلسطينيين "تنتشر" في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، السبت، على الاحتجاجات الطلابية المنتشرة منذ أيام في عدد من الجامعات الأمريكية، والتي تدعو إلى وقف الحرب في قطاع غزة، وسط تفاعل.

وكتب مقتدى الصدر في تدوينة على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا"، إن "طلاب جامعات أمريكا نساءً ورجالاً تحت وطأة الديمقراطية الزائفة للحكومة الأمريكية، وتحت عنف الحرية الكاذبة لتلك الحكومة المتهالكة"، حسب وصفه.

وأضاف الزعيم الشيعي العراقي أنه "بعد أن اُستعمل الإسلام من بعض المتشددين من مدعي الانتماء إليه فقتلوا وذبحوا وتسلطوا على الرقاب. اليوم انكشف قناع جديد كان مُغطى بعسل الديمقراطية وشهد الحرية، ليذوق الجامعيون في أمريكا مرارة ذلك العسل المسموم..".

وأشار مقتدى الصدر إلى أنه "اليوم نحن ننادي بالكف عن قمع الأصوات المنادية بالسلام والحرية ووقف المجازر والإرهاب..."، حسب وصفه.

وقال: "فصوت الجامعات الأمريكية المنادية...صوتنا، وكل من يحاول إسكات ذلك الصوت الصادر في أي من بقاع العالم إنما هو حيوان ووحش كاسر لا رحمة في قاموسه، ولا حرية إلا وفق شهواته ولا ديمقراطية إلا مخاطة على قدر أريكته وحكمه"، طبقا لوصفه.

ووجه الصدر رسالة قال فيها: "فكفوا أيديكم عن شعوبكم وإلا حانت نهايتكم وانتخاباتكم... وانكشف زيفكم وانهارت أكاذيبكم ولن تنطلي مجدداً على أي أحد على الإطلاق"، حسب زعمه.

وأكد الزعيم العراقي في منشوره على أنه "من الآن فصاعداً لن يكون العالم قرية تحت إمرتكم أيها المستعمرون الغزاة، وستتهاوى غطرستكم كما يتهاوى بيت العنكبوت، فقد ارتفع صوت المستضعفين ولن ينخفض"، طبقا لقوله.

وتفاعل مستخدمون على منصة "إكس"، مع تدوينة زعيم التيار الصدري وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: