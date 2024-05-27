دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع رد ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، على سؤال حول العلاقات مع السعودية، إذ أجاب بعبارة "أنت بتحكي عن نسايبي"، كما أشاد برؤية ولي العهد السعودي التي وصفها بـ"الجريئة والطموحة".

وقال ولي عهد الأردن في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، عند سؤاله عن العلاقة مع الرياض: "هي علاقة تاريخية ومستقبلنا مشترك وهذا مش بس شعار، مصلحة المنطقة كلها إنه هذا التعاون يستمر بكل أشكاله السياسية الأمنية والاقتصادية لأنه بالنهاية أمننا واحد واستقرارنا واحد".

وتابع الأمير الحسين قائلا: "أنا والأمير محمد (محمد بن سلمان) دائما هدفنا إنه نزيد هذا التعاون، والشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة. وإحنا بطبيعتنا شعوبنا قراب على بعض"، ثم وجه ولي عهد الأردن كلامه نحو مذيع "العربية"، طاهر بركة، قائلا: "طاهر ترى أنت بتحكي عن نسايبي".

جدير بالذكر أن ولي العهد الأردني متزوج من الأميرة رجوة آل سيف، وهي من عائلة سعودية.

وعن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال الأمير الحسين: "أنا بعتبر الأمير محمد أخ وصديق مقرب، إحنا بصراحة من أول ما تعرفنا على بعض وإحنا على تواصل منشوف بعض كل كم شهر ومنقعد، بدون رسميات طبعا".

وأردف الأمير الحسين قائلا: "بصراحة أنا مُعجب برؤية سموه الواضحة وتصميمه إنه يقدم الأفضل لشعبه ولبلده، فرؤية الأمير محمد الطموحة والجريئة رح تنعكس إيجابيا على المنطقة كلها وكل العالم رح يستفيد من هذا النجاح. فإن شاء الله إحنا بنزيد التعاون وبنشتغل لمستقبل أفضل".