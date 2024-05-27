دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عن هواياته المفضلة وكيف يرى حياته بعد الزواج، وشعوره مع قرب قدوم مولوده من الأميرة رجوة الحسين.

وقال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في مقابلة مع قناة العربية تمت إذاعتها مساء الأحد، إن لعبة كرة القدم ومشاهدتها في المرتبة الأولى على قائمة هواياته، مضيفا أنه يتابع "الفنون القتالية المختلطة"، إضافة إلى الملاكمة أحيانا.

وعند سؤاله فريقه المفضل على المستوى المحلي أو الإقليمي، قال الأمير الحسين: "أعتقد أن الناس تعرفها".

وقال ولي العهد الأردني إن حياته تغيرت إلى الأفضل، ووصف عثوره على شريكة حياته بأنه "نعمة كبيرة". وأوضح: "الزواج ساعدني أن أكون أكثر هدوءًا، رجوة هادئة، وظلها خفيف، وطيبة المعشر، كما أن لديها صديقات في الأردن منذ زمن، لذلك هي معتادة على البلد، وهذا سهّل عليها كثيرًا".

وأشار الأمير الحسين إلى أنه والأميرة رجوة متحمسان لقرب قدوم المولود، مؤكدًا أن "كل شيء سيتغير مع الأولاد".

وعن توقعاته لشعور الأبوة، قال: "لا أعلم ماذا علي أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون، الوالدة بدأت بشراء حاجيات منذ أسابيع، إن شاء الله إنها مرحلة جميلة".

في أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الديوان الملكي الأردني أن الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، والأمير الحسين بن عبدالله، ينتظران مولودهما الأول في صيف العام الحالي.

ومُنحت زوجة ولي العهد لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة"، عقب عقد قرانهما في الأول من يونيو/ حزيران 2023

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