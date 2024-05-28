(CNN) -- قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، وأصيب آخرون نتيجة لقصف إسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة حتى صباح الثلاثاء، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن مصادر طبية في غزة.

وقُتل شخصان على الأقل، وأصيب عدد من الأشخاص بجروح في غارة إسرائيلية على منزل في حي الدرج في مدينة غزة، حسبما ذكرت "وفا".

وبشكل منفصل، قُتل ثلاثة أشخاص، وأصيب العديد من الأشخاص الآخرين نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة من النازحين في تل السلطان، شمال غرب رفح، حسبما أضافت وكالة "وفا".

وفي حادثة أخرى، قُتل شاب نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي في مدينة رفح، وفقاً لوكالة "وفا".

وحاولت CNN التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق.