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(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، الاثنين، إن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية أنها استخدمت ذخيرة دقيقة لضرب هدف في مدينة رفح، الأحد، لكن الانفجار الناجم عن تلك الضربة أشعل خزان وقود قريب وأدى إلى نشوب حريق اجتاح مخيما للنازحين الفلسطينيين وأدى إلى مقتل العشرات.

وأضاف المسؤول: "لا يمكننا تأكيد ذلك، لكن هذا ما شاركته إسرائيل معنا، ونفترض أننا سنعلم المزيد بمجرد انتهاء إسرائيل من تحقيقها"، وتابع المسؤول الأمريكي أن بلاده لم تتمكن من تأكيد التفسير الإسرائيلي بشكل مستقل.

وليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستجري تقييمها المستقل، فطوال فترة الحرب، اعتمدت إدارة جو بايدن عادة على إسرائيل لإجراء التحقيقات بنفسها ومشاركة نتائجها مع المسؤولين الأمريكيين.

وقُتل ما لا يقل عن 45 شخصا وجُرح 200 نتيجة للغارة الإسرائيلية.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه ضرب مجمعا لحركة "حماس" في المنطقة، مما أسفر عن مقتل اثنين من كبار قيادات الحركة المسلحة، وأضاف أن الهدف الذي ضربه لم يكن يقع داخل منطقة رفح الإنسانية حيث طُلب من الفلسطينيين التحرك وسط العمليات الإسرائيلية في جنوب غزة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، لـCNN ، في بيان، إن الإدارة الأمريكية "تتعامل بنشاط مع الجيش الإسرائيلي والشركاء على الأرض لتقييم ما حدث".

وتابع البيان: "لإسرائيل الحق في ملاحقة حماس، ونحن نفهم أن هذه الضربة قتلت اثنين من كبار إرهابيي حماس المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين ولكن كما كنا واضحين، يجب على إسرائيل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين".