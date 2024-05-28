(CNN)-- انهار الرصيف المؤقت الذي أنشأه الجيش الأمريكي لنقل المساعدات إلى غزة وسط الأمواج العاتية، الأحد، في ضربة قوية للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنشاء ممر بحري للإمدادات الإنسانية إلى القطاع الذي مزقته الحرب، وفقا لأربعة مسؤولين أمريكيين.

وقال المسؤولون إن جزءًا من الرصيف، الذي يتكون من جسر ضيق لنقل المساعدات إلى غزة ومنطقة أوسع لوقوف السيارات لإنزال الإمدادات المنقولة بالسفن، انقطع الأحد، ويجب إعادة ربط منطقة وقوف السيارات بالجسر قبل أن يتم استخدام الرصيف مرة أخرى.

وجاءت هذه الانتكاسة بعد يوم واحد من إجبار الأمواج العاتية سفينتين صغيرتين تابعتين للجيش الأمريكي على النزول إلى الشاطئ في إسرائيل، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية، في حين تحررت سفينتان أخريان من مراسيهما ورستا بالقرب من الرصيف.

وقال المسؤولون إن جهود إعادة تجميع الجسر وربطه مرة أخرى بمنطقة وقوف السيارات ستستأنف عندما تسمح ظروف البحر بذلك.

وكان الرصيف، الذي تبلغ تكلفته 320 مليون دولار، قد بدأ العمل فقط في 17 مايو/أيار عندما أجبرت الأمواج العاتية الشحنات البحرية على التوقف بعد أسبوع واحد في 24 مايو/أيار - قبل يومين من انقطاع جزء من الرصيف. ومن غير الواضح متى ستستأنف الشحنات.

ويتطلب الرصيف المؤقت، المسمى "اللوجستيات المشتركة فوق الشاطئ"، ظروفًا بحرية جيدة جدًا لتشغيله. وذكرت CNN سابقًا أنه لا يمكن تشغيل الرصيف بأمان إلا في موجات يبلغ ارتفاعها 3 أقدام كحد أقصى ورياح تقل سرعتها عن 15 ميلًا في الساعة تقريبًا.

وأدت الظروف البحرية الشديدة إلى تأخير نشر الرصيف لعدة أسابيع، حيث رست المنظومة في ميناء أشدود الإسرائيلي في انتظار الظروف المواتية.

وشددت الولايات المتحدة على أن الرصيف المؤقت يهدف فقط إلى زيادة الشحنات الإنسانية التي تمر عبر المعابر البرية بين إسرائيل وغزة.

وقال نائب الأميرال براد كوبر، نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، إنه تم تسليم 820 طنًا متريًا من المساعدات عبر الرصيف إلى شاطئ غزة، حيث تتولى الأمم المتحدة مسؤولية توزيعها على السكان الفلسطينيين.

وقال دانييل ديكهاوس، مدير فريق إدارة الاستجابة التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للصحفيين الخميس، إن هناك "آلاف وآلاف الأطنان" من المساعدات تنتظر في قبرص ليتم تسليمها عبر الممر البحري. لكن هذه الشحنات متوقفة حاليًا مؤقتًا مع عدم تشغيل الرصيف المؤقت.