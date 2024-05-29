قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، تنفيذها 6 عمليات عسكرية جديدة ضد سفن، في ضوء أنشطتها العسكرية على خلفية الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثي، العميد يحيى سريع، في تصريحات مصورة، إن العمليات تأتي "في إطار توسيع المرحلة الرابعة من العمليات العسكرية المساندة للمقاومة الفلسطينة في غزة".

بحسب سريع، طالت الهجمات سفينة LAAX، "ما أدى إلى تضررها بشكل كبير"، إضافة إلى "استهداف سفينتي MOREA وSealady في البحر الأحمر".

إلى جانب استهداف سفينتي "ALBA وMaersk HARTFORD" الأمريكية في بحر العرب، وسفينة MINERVA ANTONIA في البحر المتوسط.

وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين إلى أن "العمليات استهدفت السفن المذكورة لانتهاكها قرار حظر الوصول" إلى موانئ إسرائيل.

في آخر بيان لها، الثلاثاء، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم): "أطلق الحوثيون المدعومين من إيران خمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن بأتجاه البحر الأحمر".

وأضافت: أفادت التقارير أن سفينة أم/ڤي لاكس، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزيرة مارشال، أصيبت بثلاثة صواريخ، لكنها استطاعت من مواصلة رحلتها. لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وقالت سنتكوم إنها تمكنت "من تدمير خمسة طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن"، موضحة أنه "تبيّن أن الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية في المنطقة".