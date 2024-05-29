قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

محلل لـCNN: الحوثيون قادرون على الصمود وسيستمرون رغم القنابل التي تلقى عليهم

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأربعاء، أن سفينة تجارية يملكها ويديرها يونانيون كانت تبحر في البحر الأحمر أصيبت بـ3 صواريخ باليستية مضادة للسفن أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن، الثلاثاء.

وأضافت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن السفينة التجارية التي كانت ترفع علم جزيرة مارشال "واصلت رحلتها ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

وتابع البيان أن القوات الأمريكية دمرت 5 طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين "شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية في المنطقة"، وذكرت أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والتجارية".