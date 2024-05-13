قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء الأحد، أن قواتها دمرت طائرة دون طيار "مسيرة" أطلقها المتمردون الحوثيون من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، فوق خليج عدن، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في يوم 12 مايو/أيار حوالي الساعة 3:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران فوق خليج عدن، من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأكدت "سنتكوم" في بيانها أنه "تقرر أن الطائرة دون طيار تمثل تهديداً وشيكاً لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية، وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".