دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— زعمت قناة العالم الإيرانية قيام المملكة العربية السعودية بإبعاد 6 أعضاء من فريقا الإعلامي المرافقين لوفد الحجاج الإيرانيين، الثلاثاء.

وتواصلت CNN مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وقالت القناة الإيرانية في تقريرها: "كان هذا الفريق الإعلامي المكون من 6 صحفيين ومخرج وثائقي، قد اعتقلوا يوم الثلاثاء الماضي أثناء تسجيل تلاوة القرآن الكريم في المسجد النبوي، وبعد ساعات قليلة من التحقيق تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز المركزي للشرطة بالمدينة المنورة.. وتم ابعاد هذا الفريق الإعلامي من السعودية الليلة الماضية دون أداء فريضة الحج".

وأضافت القناة في تقريرها: "بعد يومين، اعتقلت الشرطة السعودية اثنين من الصحفيين، أحدهما مراسل من قناة العالم ومراسل الاذاعة والتلفزيون، حين نزولهما من السيارة لحضور ’دعاء كميل‘ في الفندق الذي يقيم فيه الحجاج الإيرانيون، دون ان يقوموا باي عمل وتم اقتيادهم إلى مركز الاحتجاز".

واستطرت القناة بتقريرها: "يأتي ابعاد هذا الفريق الإعلامي للبعثة الإيرانية من السعودية بينما كانت وزارة خارجية بلادنا وممثلية الولي الفقيه لشؤون الحج والعمرة ورئيس بعثة الحجاج الإيرانيين وسفير بلادنا في المملكة تتابع موضوع إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص".