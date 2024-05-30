رئيس الصين يدعو لمؤتمر "سلام وعدالة" حول غزة مع زيارة قادة عرب بكين

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(CNN)-- انتقد الرئيس الصيني، شي جينبينغ "المعاناة الهائلة" في الشرق الأوسط ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت الذي يزور فيه زعماء دول عربية، العاصمة بكين، مع تزايد القلق العالمي بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال شي في افتتاح اجتماع بين كبار الدبلوماسيين من الصين والدول العربية، الخميس: "منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كبير، مما أدى إلى معاناة الشعب الفلسطيني بشكل هائل. لا ينبغي أن تستمر الحرب إلى أجل غير مسمى.. لا ينبغي أن تغيب العدالة إلى الأبد".

وأشاد شي في تصريحاته بـ"الرغبة المشتركة في حقبة جديدة من العلاقات الصينية العربية"، وقال إن العلاقات بينهما يمكن أن تكون "نموذجًا للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين".

كما كرر دعوة الصين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فضلا عن دعم بكين لـ"مؤتمر سلام دولي أكثر اتساعا وموثوقية وفعالية".

ويشار إلى أن الصين التي سعت إلى تعميق علاقاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وضعت نفسها في محاذاة مع العالم العربي والجنوب العالمي الأوسع بشأن الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، منتقدة إسرائيل وداعية إلى وقف إطلاق النار.

ويزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي قيس سعيد، الصين في زيارات رسمية تتزامن مع الاجتماع الوزاري للدول الصينية العربية.